特朗普帖文載新型肺炎不實訊息被Facebook移除

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統在社交網Facebook帖文，聲稱新型肺炎不及流感致命，由於這個說法並非事實，Facebook已經把帖文移除。

特朗普早前曾經承認淡化新型肺炎的威脅，而雖然連他自己也確診新型肺炎，但他還是繼續淡化病毒的嚴重性。

他周二同時在Facebook帖文和在Twitter上發推文，說每年都有很多人，有時候超過十萬人，在有疫苗的情況下因為流感死亡，又說在大部分的人口，流感比新型肺炎更致命。

不過，根據聯邦疾病預防控制中心（CDC）統計，在美國因為新型肺炎死亡的人，多過過去5年因為流感而死的人的總數，從2010年開始，美國流感季節死亡人數最低的一年是2011至2012流感季節，有12,000人死亡，而最多的一年則是2018至2019季節，有61,000人死亡。

Facebook發言人證實，特朗普的帖文因為違反了新型肺炎錯誤資訊的規則，所以被移除。

而雖然Twitter沒有移除有關推文，但就加上標籤，指推文違反了規則，散播有關新型肺炎誤導性和潛在傷害性資訊。

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