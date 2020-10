特朗普帖文載新型肺炎不實訊息被Facebook移除

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統在社交網Facebook帖文,聲稱新型肺炎不及流感致命,由於這個說法並非事實,Facebook已經把帖文移除。

特朗普早前曾經承認淡化新型肺炎的威脅,而雖然連他自己也確診新型肺炎,但他還是繼續淡化病毒的嚴重性。

他周二同時在Facebook帖文和在Twitter上發推文,說每年都有很多人,有時候超過十萬人,在有疫苗的情況下因為流感死亡,又說在大部分的人口,流感比新型肺炎更致命。

不過,根據聯邦疾病預防控制中心(CDC)統計,在美國因為新型肺炎死亡的人,多過過去5年因為流感而死的人的總數,從2010年開始,美國流感季節死亡人數最低的一年是2011至2012流感季節,有12,000人死亡,而最多的一年則是2018至2019季節,有61,000人死亡。

Facebook發言人證實,特朗普的帖文因為違反了新型肺炎錯誤資訊的規則,所以被移除。

而雖然Twitter沒有移除有關推文,但就加上標籤,指推文違反了規則,散播有關新型肺炎誤導性和潛在傷害性資訊。

