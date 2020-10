歐洲多國新冠疫情復燃 俄羅斯單日新增逾萬人確診

【KTSF 吳宇斌報導】

歐洲多國新冠狀病毒疫情復燃,俄羅斯周二新增超過1萬人確診,法國也由於疫情再次關閉巴黎的酒吧。

意大利衛生部長周二表示,由於意大利新增個案不斷上升,因此要求全民在公共地方都要戴口罩,預計在周五實施。

不過意大利有幾個地區已經實施強制戴口罩規定,但目前還未有全國性的戴口罩防疫措施。

法國也因應疫情,再次對首都巴黎和周邊地區實施嚴格防疫措施,巴黎市內所有酒吧和咖啡館都要關閉,直到10月19日,但餐館則在一定條件下允許開門營業。

這些防疫措施期滿後,當局會再審視疫情決定是否延長,而法國目前染疫死亡人數已經達到33,000人。

在俄羅斯,當局公佈周二新增確診人數達到11,615人,是自5月11日以來最高單日確診數字,而新增死亡人數為188人。

俄羅斯至今有120萬人確診,當中有超過2.1萬人不治。

至於英國方面,當局呼籲衛生部優先將治療新型肺炎藥物瑞德西韋給予最有需要的病人,政府同時否認瑞德西韋出現短缺,但表示使用量有上升,因為當地新型肺炎入院人數上升。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。