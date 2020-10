舊金山F提案建議改革全市商業稅務制度（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

今年11月的選舉,舊金山有12個本地提案,其中F提案是關於對全市商業稅務制度的改革,至少未來4年會削減或豁免小商業的部分稅項,同時增加對大企業的稅收來補貼政府的收入。

F提案得到全體市參事的贊成,放到今年的選票上,F提案旨在協助小型企業在疫情中復甦,建議廢除一項工資費用稅(Payroll expense tax),並將總收入在100萬美元或以下的企業,降低他們要繳付的商業註冊稅約一半,相反總收入在100萬或以上的企業,商業註冊稅就會上調。

此外,根據現行的稅務制度,總收入在100萬元或以下的小商業,將獲豁免總收入稅,F提案就將總收入稅豁免額提高到200萬美元,大約會多3千間商業因而受惠。

雖然F提案對小企業有多項的減稅措施,但在F提案的建議下,市府每年仍會多收到約1億元稅收,原因是 F提案同時建議對市內一些大企業,例如是高科技公司,增加他們的總收入稅等稅項,從而補貼市府的收入。

舊金山市參議會主席余鼎昂(Norman Yee)說:「這不是一個新的稅項,大家都應該要知道,這只是將負擔由小商業轉移至大企業身上,尤其是高科技公司,他們過去十年一直得到稅務減免。」

一些因為疫情生意大受影響行業,例如是零售、餐飲、藝術業及製造業等,F提案會降低他們的總收入稅。

位於華埠的花店小橋花竹,在疫情期間少了3分之2的收入,連租金都不夠交,老闆翁太表示,她的店是小生意,就算F提案通過,稅務的減免可能亦不算多,但起碼可以減輕其他商業的負擔。

翁太說:「現在的問題是,不是說減了我們的稅對我們幫助有多大,而是在賺錢多的商業裡,它們賺的錢都是取於民,回報於民多一點點是幫助其他人。」

另外,舊金山選民在2018年通過一項提案,徵稅為托兒服務及教育提供資金,不過由於提案正涉及訴訟,因此已經收到的大約5億元仍然被扣起,一旦F提案獲通過,這筆資金將會立即被運用。

有反對提案的意見認為,現在正值疫情期間,對於不論大企業或小商業來說,仍然有太多不確定的因素,現階段作出稅務改革並不適合,應該等待疫情過去,經濟穩定下再作討論。

F提案需要過半數贊成票獲得通過。

