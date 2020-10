【KTSF】

受到新冠疫情影響,從4月到8月沒有新的體育節目,Comcast宣布會向訂戶百分之百退費。

Comcast表示,正尋求取回地區體育網絡在4月到6月所收取的費用。

Comcast指出,旗下網路服務商X-finity的客戶被不公平的收取體育節目費用,對大部分體育頻道訂戶而言,可能只有4、5元退費,只是訂閱費的很小部分。

不過Comcast表示,如果公司能夠從地區體育網絡取回更多退款,就可以退回更多錢給訂戶。

Comcast周二透過電子郵件跟用戶解釋退費,用戶可以留意帳單。

