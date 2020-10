加州推新疫情指標 弱勢社區確診率不可過高（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州推出新的疫情指標,要求各縣的弱勢社區確診率不能過高,有報導指在灣區只有5個縣達到這個指標。

加州除了監察各縣的確診率以及Case Rate,即每十萬人的新症率以顏色劃分疫情級別之外,現在會加入社區平等指數(Equity Metrics)作為指標,規定各縣如果想進一步放寬,該縣內弱勢社區的確診率不能夠高過下一級別的5%。

如果該縣每個社區的確診率差距越少,疫情級別放寬的速度就可以越快。

州府指出由於現時疫情對少數族裔打擊最嚴重,尤其以低收入人士、拉美裔、非洲裔、太平洋島民患者比例佔最多,希望鼓勵縣府重點幫助弱勢社群。

舊金山紀事報報導指,灣區的舊金山、Contra Costa、San Mateo,以及Sonoma縣的社區平等指數都未達標,本周灣區所有的縣的疫情級別維持不變。

另外,加州衛生部長Mark Ghaly被問到對於特朗普總統叫人「不用懼怕新型肺炎」的言論有何看法,Ghaly就表示,加州是根據科學和數據去判斷抗疫措施。

Ghaly:「新型肺炎是個嚴重的疾病,奪去很多加州居民的生命,全國更甚,今日仍面對感染風險,現在臨近大選,很多人都在評論加州的抗疫措施,但我們是依據科學、數據和過去的教訓。」

另外,加州一些學校已經重開親身上學,他表示暫時未見確診個案因此而上升。

加州周二新增1,677宗確診個案,七日平均多3,005人確診,兩週確診率是2.7%。

