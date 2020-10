【KTSF】

民主黨總統候選人拜登周二呼籲美國民眾團結一致,對抗新型肺炎疫情。

拜登說:「這疫情不分紅色或藍色州份,這病毒不理你住在哪裡,或屬於哪個政黨,它影響我們所有人,今天我們國家分裂,但我們不可以繼續這樣,我們面對太多危機,我們有太多工作要做。」

拜登周二特別選在美國南北戰爭其中一個主戰場—賓夕凡尼亞州Gettysburg呼籲國民團結,他指大家目前經歷的事,既不好也不正常,講話中,他亦提到種族不公義及經濟危機。

