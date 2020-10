【KTSF】

由於風向改變,灣區的空氣質素轉差,愛惜空氣日延續至星期四,另外,灣區踏入雨季,第一場雨即將來臨。

國家氣象局表示,一股從阿拉斯加海灣南下的冷空氣,將會為灣區帶來第一場雨,目前預測星期五下午或黃昏時段開始下驟雨,並持續至星期六。

除了下雨之外,日間氣溫將下降至華氏60多度至70多度。

空氣質素方面,灣區目前吹西風,氣象局表示,北加州以及北灣山火的煙霧隨風吹到來灣區,所以星期二又聞到煙味,以及看到煙霞,灣區空氣質素管理局將愛惜空氣日延續至星期四。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。