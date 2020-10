【KTSF 蔡璐陽報導】

周二在維珍尼亞州Glen Allen市多個郵政局的郵件箱被人破壞,並盜取了信件,有民眾擔心這與郵寄選票有關,當地警方已經展開調查。

聯邦郵政檢查官Michael Romano表示,他們接到好幾起報案,都是關於在郵局外面的郵箱被人破壞,並且盜取信件。

調查人員現在已經用黃色的警示帶把一些涉案的郵箱封鎖,Romano指,當地3個縣的6個郵局的郵箱遭到盜竊。

偷盜郵政信件屬於聯邦罪行,每偷盜一封郵件就會被判處5年監禁。

有當選民非常擔心被盜走的信件中是否有選票。

當地官員呼籲選民們,把要郵遞的信件送到郵局內投遞,如果有郵差正好到民眾上班或者家裡送件,也可以把郵件直接交到郵差手中。

