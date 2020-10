【KTSF】

受特朗普總統感染新冠病毒影響,副總統候選人辯論的組織者,對即將在鹽湖城舉辦的這場辯論加強了防疫措施。

彭斯和賀錦麗在台上辯論時,會被透明塑料板隔開,兩人之間的距離也增加到12英尺,目前彭斯的病毒檢測為陰性,辯論預計將會按計劃在周三晚上舉行。

一些健康專家建議,如果彭斯最近有近距離接觸特朗普或者已確診的人,他就最好不要出席辯論。

有消息透露,剩下的兩場總統候選人辯論是否會舉行,以及如何舉行,目前還沒有定論,有舉辦者建議將辯論搬到網上,以視訊方式舉行。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。