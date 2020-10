醫生指特朗普已無病癥 健康極度良好

【KTSF 張麗月報導】

確診染疫的特朗普總統周一出院返回白宮之後,醫生首次評估特朗普的健康狀況,形容他的整體健康極度良好,周二沒有出現任何病癥。

白宮周二發出一份備忘錄,引述特朗普總統的私人醫生Sean Conley表示,特朗普的醫療團隊早上與特朗普見過面,特朗普經過第一晚休息後,周二他並沒有出現任何病癥。

Conley醫生經過評估後指出,特朗普的生命體徵保持穩定,氧氣飽和水平在95%至97%之間,他形容特朗普的整體健康狀況「繼續極之良好」。

不過對特朗普的健康並沒有講出實質的細節,例如受到這種嚴重的呼吸道疾病感染後,究竟特朗普的肺部情況如何,以及新冠肺炎病毒檢測的時序等。

不過特朗普在推文中堅持「自己感覺很好」。

另外,特朗普在推文中又說,正期待下周四在邁亞密舉行的第二場總統候選人辯論,他計劃出席辯論會。

不過聯邦疾病防控中心(CDC)指出,染疫的特朗普仍有可能對公共衛生構成風險,至於與特朗普辯論的民主黨籍競選對手拜登就揚言,如果特朗普仍然有病染疫在身,下星期不應該舉行辯論。

此外,唯一一場的副總統候選人辯論周三將在猶他州舉行,彭斯對賀錦麗,主辦當局打算在台上做足防疫措施,包括設置透明膠板來分隔他們。

但彭斯反對設置透明膠板,認為其他的安全措施好像與賀錦麗隔開12呎距離,以及兩人每天接受病毒檢測等,已經做得足夠。

彭斯陣營表示,如果賀錦麗堅持設置透明膠板來包圍自己,他們也不會阻止。

另外,白宮新型肺炎感染群組持續擴大,最新確診的是特朗普的高級顧問Stephen Miller。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。