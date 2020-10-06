特朗普入院期間乘車外出會支持者惹批評

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統周日在接受治療期間，突然離開醫院乘坐SUV，向醫院外的支持者揮手致意，令他的支持者喜出望外，但不少醫生就批評他的做法，因為完全與聯邦疾控中心（CDC）的防疫指引背道而馳，而且還可能會導致他車隊其他成員也受到感染。

特朗普周日一度乘專車短暫離開醫院，向醫院外的支持者揮手致意，車隊圍着醫院行駛一圈後，返回醫院。

從片段可以看到，特朗普只是戴了口罩，與他同車的特勤人員就穿著保護衣和戴口罩，有醫生斥責特朗普令保護他的特勤局人員陷於染疫風險，行徑瘋狂，也有醫生認為特朗普的醫生也有責任。

CNN有線新聞台醫療分析師Jonathan Reiner說：「極度不負責任，他的醫生應該說不的。」

Walter Reed客席醫生James Phillips說：「一個感染新型肺炎、嚴重新型肺炎，出現缺氧，要多種靜脈注射的人唯一離開醫院的原因，就是經救護車轉送到更高級別照護的醫院。」

民主黨人批評，有關特朗普的病情政府欠缺透明度，質問他是否知道這樣做是把人置身於危險中。

聯邦眾議員Adam Schiff說：「他是否明知道去見支持者，明知自己可能有傳染性，因為他曾與有傳染性的人接觸，有太多為解答的問題。」

另外，CDC建議，新型肺炎患者應該自我隔離，說患者在首次出現症狀10天或之後，和至少24小時沒有發燒，和其他症狀都正在好轉，才可以開始再次與其他人一起，但如果是一個有嚴重新型肺炎的人，醫生會建議更長時間的隔離。

特朗普證實確診後，出現所有發燒咳嗽疲倦等症狀，血含氧量也兩度下跌。

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