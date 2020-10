特朗普入院期間乘車外出會支持者惹批評

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統周日在接受治療期間,突然離開醫院乘坐SUV,向醫院外的支持者揮手致意,令他的支持者喜出望外,但不少醫生就批評他的做法,因為完全與聯邦疾控中心(CDC)的防疫指引背道而馳,而且還可能會導致他車隊其他成員也受到感染。

特朗普周日一度乘專車短暫離開醫院,向醫院外的支持者揮手致意,車隊圍着醫院行駛一圈後,返回醫院。

從片段可以看到,特朗普只是戴了口罩,與他同車的特勤人員就穿著保護衣和戴口罩,有醫生斥責特朗普令保護他的特勤局人員陷於染疫風險,行徑瘋狂,也有醫生認為特朗普的醫生也有責任。

CNN有線新聞台醫療分析師Jonathan Reiner說:「極度不負責任,他的醫生應該說不的。」

Walter Reed客席醫生James Phillips說:「一個感染新型肺炎、嚴重新型肺炎,出現缺氧,要多種靜脈注射的人唯一離開醫院的原因,就是經救護車轉送到更高級別照護的醫院。」

民主黨人批評,有關特朗普的病情政府欠缺透明度,質問他是否知道這樣做是把人置身於危險中。

聯邦眾議員Adam Schiff說:「他是否明知道去見支持者,明知自己可能有傳染性,因為他曾與有傳染性的人接觸,有太多為解答的問題。」

另外,CDC建議,新型肺炎患者應該自我隔離,說患者在首次出現症狀10天或之後,和至少24小時沒有發燒,和其他症狀都正在好轉,才可以開始再次與其他人一起,但如果是一個有嚴重新型肺炎的人,醫生會建議更長時間的隔離。

特朗普證實確診後,出現所有發燒咳嗽疲倦等症狀,血含氧量也兩度下跌。

