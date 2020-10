特朗普下令結束紓困法案磋商 專注通過大法官提名

【KTSF】

特朗普總統周二表示,將結束與民主黨人就疫情紓困法案的磋商,直至總統大選結束,消息刺激華爾街股市應聲下滑。

特朗普周二針對紓困法案的磋商發出連串推文,指責普洛西沒誠意談判,他指示參議院多數黨領袖麥康尼應專注通過聯邦大法官的提名。

特朗普指稱,美國經濟非常理想,股市處於破紀錄的水平,工作職位也以破紀錄的數字回升,他說美國正領導全球的經濟復甦。

在特朗普發出推文前,道瓊斯指數原本上升約200點,推文發出後,道指即急瀉,收市下滑359點,或1.3%,標準普爾則下滑1.3%,納斯達克下滑1.4%。

而在特朗普發推文數小時前,聯儲局主席包維爾敦促國會要盡快通過紓困法案,否則美國經濟將會承受疲弱的復甦,為家庭和商業帶來不必要的困苦。

