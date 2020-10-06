特朗普下令結束紓困法案磋商 專注通過大法官提名

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特朗普總統周二表示，將結束與民主黨人就疫情紓困法案的磋商，直至總統大選結束，消息刺激華爾街股市應聲下滑。

特朗普周二針對紓困法案的磋商發出連串推文，指責普洛西沒誠意談判，他指示參議院多數黨領袖麥康尼應專注通過聯邦大法官的提名。

特朗普指稱，美國經濟非常理想，股市處於破紀錄的水平，工作職位也以破紀錄的數字回升，他說美國正領導全球的經濟復甦。

在特朗普發出推文前，道瓊斯指數原本上升約200點，推文發出後，道指即急瀉，收市下滑359點，或1.3%，標準普爾則下滑1.3%，納斯達克下滑1.4%。

而在特朗普發推文數小時前，聯儲局主席包維爾敦促國會要盡快通過紓困法案，否則美國經濟將會承受疲弱的復甦，為家庭和商業帶來不必要的困苦。

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