美軍多名高級將領需自我隔離檢疫

國防部表示,由於有海岸巡邏隊高層成員確診新型肺炎,美軍多名最高層將領目前正在自我隔離檢疫,當中包括參謀長聯席會議主席。

海岸巡邏隊副指揮官海軍上將Charles Ray週末出現輕微症狀後,周一確診,Ray上星期在國防部開會,與會的包括美軍最高層將領、參謀長聯席會議成員。

國防部官員表示,Ray確診後,參謀長聯席會議主席、副主席和其他成員都接受了測試,結果全部是陰性。

為了小心起見,有份開會的可能緊密接觸者,全部都自我隔離檢疫,在家工作。

雖然國防部強調,軍方高層隔離期間一切照常,但對於病毒有可能在國防部大樓內傳播,難免令人擔心對國家安全的影響,尤其是之前白宮也出現群組爆發,導致總統要入院治療,和3名共和黨參議員確診。

