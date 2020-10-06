美軍多名高級將領需自我隔離檢疫

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國防部表示，由於有海岸巡邏隊高層成員確診新型肺炎，美軍多名最高層將領目前正在自我隔離檢疫，當中包括參謀長聯席會議主席。

海岸巡邏隊副指揮官海軍上將Charles Ray週末出現輕微症狀後，周一確診，Ray上星期在國防部開會，與會的包括美軍最高層將領、參謀長聯席會議成員。

國防部官員表示，Ray確診後，參謀長聯席會議主席、副主席和其他成員都接受了測試，結果全部是陰性。

為了小心起見，有份開會的可能緊密接觸者，全部都自我隔離檢疫，在家工作。

雖然國防部強調，軍方高層隔離期間一切照常，但對於病毒有可能在國防部大樓內傳播，難免令人擔心對國家安全的影響，尤其是之前白宮也出現群組爆發，導致總統要入院治療，和3名共和黨參議員確診。

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