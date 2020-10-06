舊金山劫案疑犯中槍亡 涉潛入東灣住屋打劫華裔家庭（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過，上星期四下午，舊金山聯合廣場發生企圖搶劫案，疑犯中槍死亡，東灣Fremont警方現證實，死去的疑犯正是今年5月涉嫌入屋搶劫一個華裔家庭的其中一名疑犯。

舊金山警方表示，上星期四下午5點左右接報到聯合廣場Geary街夾Stockton街處理一宗槍擊案，一名21歲男子身中多槍，送院後傷重死亡。

法醫官辦事處證實，死者是21歲舊金山居民Vermond Jones，舊金山警方指出，案發時，死者與其他匪徒企圖搶劫一名亞裔男子，事主與匪徒發生肢體衝突，期間Vermond Jones中了槍，警方在現場搜到三枝槍械，案中沒有人被捕。

另外，東灣Fremont警方證實，舊金山警方探員通知他們指出，Jones在聯合廣場企圖搶劫一名受害人時中槍死亡。

Fremont警方表示，Jones涉嫌與另外兩個匪徒今年5月5號，在Laurel Canyon Court入屋持槍搶劫一個華裔家庭，警方後來拘捕了其中一名疑犯，而Jones一直在逃。

警方指出，Jones涉及多宗罪案，並面對法庭審訊，罪名包括搶劫、盜竊、非法擁有槍械，並脫掉法庭下令他佩戴的電子監察儀器。

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