舊金山劫案疑犯中槍亡 涉潛入東灣住屋打劫華裔家庭（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過,上星期四下午,舊金山聯合廣場發生企圖搶劫案,疑犯中槍死亡,東灣Fremont警方現證實,死去的疑犯正是今年5月涉嫌入屋搶劫一個華裔家庭的其中一名疑犯。

舊金山警方表示,上星期四下午5點左右接報到聯合廣場Geary街夾Stockton街處理一宗槍擊案,一名21歲男子身中多槍,送院後傷重死亡。

法醫官辦事處證實,死者是21歲舊金山居民Vermond Jones,舊金山警方指出,案發時,死者與其他匪徒企圖搶劫一名亞裔男子,事主與匪徒發生肢體衝突,期間Vermond Jones中了槍,警方在現場搜到三枝槍械,案中沒有人被捕。

另外,東灣Fremont警方證實,舊金山警方探員通知他們指出,Jones在聯合廣場企圖搶劫一名受害人時中槍死亡。

Fremont警方表示,Jones涉嫌與另外兩個匪徒今年5月5號,在Laurel Canyon Court入屋持槍搶劫一個華裔家庭,警方後來拘捕了其中一名疑犯,而Jones一直在逃。

警方指出,Jones涉及多宗罪案,並面對法庭審訊,罪名包括搶劫、盜竊、非法擁有槍械,並脫掉法庭下令他佩戴的電子監察儀器。

