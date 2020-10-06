舊金山男子涉無故襲擊兩名長者被捕（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山警方拘捕一名男子，指他涉嫌在田德隆區無故襲擊兩名長者，案中兩名事主一度失去知覺，其中一名受害人是亞裔。

警方表示，被捕男子是34歲的舊金山居民Michael Turner，兩宗襲擊案中，其中一名事主是71歲的越南裔婆婆，婆婆的兒子在社交網站上公開媽媽的傷勢，她的臉部嚴重受傷。

警方表示，9月22日下午4時16分，在Jones街個位數路段，發現71歲的事主遇襲受傷，臉部有明顯傷痕。

事主的兒子告訴警方，當時疑犯與他擦身而過後，他聽到背後有噪音，一轉身就見到媽媽不醒人事倒在地上。

事主的兒子在社交網站上留言指，他的弟弟第一時間追著疑犯，疑犯跑到Market街，企圖搭車逃走，不過不成功，事主的兒子繼續追著他，當時路邊有多名男子現身，阻擋他的去路，最終疑犯逃去無蹤。

警方指，經過調查後，他們鎖定Turner與案件有關，警員於9月30日將他拘捕，Turner還涉嫌在9月15日早上7時半，在Turk街100號路段襲擊另一名在街上步行的78歲婆婆，她的頭部遇襲 一度失去知覺，送院後被證實盤骨骨折。

Turner正面臨嚴重襲擊、虐老及違反禁制令等多項控罪，有案件資料人士，請致電(415)575-4444與警方聯絡。

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