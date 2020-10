舊金山男子涉無故襲擊兩名長者被捕（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山警方拘捕一名男子,指他涉嫌在田德隆區無故襲擊兩名長者,案中兩名事主一度失去知覺,其中一名受害人是亞裔。

警方表示,被捕男子是34歲的舊金山居民Michael Turner,兩宗襲擊案中,其中一名事主是71歲的越南裔婆婆,婆婆的兒子在社交網站上公開媽媽的傷勢,她的臉部嚴重受傷。

警方表示,9月22日下午4時16分,在Jones街個位數路段,發現71歲的事主遇襲受傷,臉部有明顯傷痕。

事主的兒子告訴警方,當時疑犯與他擦身而過後,他聽到背後有噪音,一轉身就見到媽媽不醒人事倒在地上。

事主的兒子在社交網站上留言指,他的弟弟第一時間追著疑犯,疑犯跑到Market街,企圖搭車逃走,不過不成功,事主的兒子繼續追著他,當時路邊有多名男子現身,阻擋他的去路,最終疑犯逃去無蹤。

警方指,經過調查後,他們鎖定Turner與案件有關,警員於9月30日將他拘捕,Turner還涉嫌在9月15日早上7時半,在Turk街100號路段襲擊另一名在街上步行的78歲婆婆,她的頭部遇襲 一度失去知覺,送院後被證實盤骨骨折。

Turner正面臨嚴重襲擊、虐老及違反禁制令等多項控罪,有案件資料人士,請致電(415)575-4444與警方聯絡。

