11月大選還有不足一個月就舉行,舊金山最大型的投票站周一起運作,因應疫情的關係,票站由室內移師到市府對外的空地。

舊金山選務處處長John Artz說:「原因是為了選民的健康與安全,我們不希望選民疫情期間在室內聚集,將投票中心搬到戶外,空氣會流通,亦有更多空間,讓大家保持社交距離。」

隨著市府投票中心的開放,提早投票亦開始,所有選民陸續將於本星期開始收到郵寄選票。

為了方便選民,選務處會在全市多個地方設置選票投遞中心,在選舉日當日,全市亦會開放588個投票站,讓選民有多種方法投票。

選務處表示,由於今年是大選年,預計投票率會高達85%,比以往所有的選舉要高。

市府的投票站,開放時間由星期一至星期五早上8時至下午5時,大選日前的兩個周末,投票站亦會開放供選民投票。

