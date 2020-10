【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧訪日期間,接受日本放送協會訪問,批評中國政府違背對香港的承諾。

蓬佩奧說:「中共拒絕履行向香港許下的基本承諾,一國兩制50年不變,和一定程度的自由。中共撕毀承諾,因此美國正注視台灣的情況,這並非關乎中美局勢。而是選擇自由,還是暴政。」

蓬佩奧表示,美國和盟友現在是時候,採取嚴肅步驟,應對中國的威脅;又再次指控中方隱瞞疫情,有信心日本、印度和澳洲,會反擊中國應對疫情的模式。

在北京,中國外交部早前批評美方,拉攏日本、印度和澳洲,組成「四國機制」是搞「反華小圈子」,強調中方決不怕事,不會隨著美國起舞。

