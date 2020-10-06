搵屋住：舊金山SOMA區新可負擔租賃單位接受申請

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山SOMA區有一棟新的租賃公寓大樓落成，一共有27個可負擔單位公開接受低收入家庭申請。

公寓大樓位於12街333號，鄰近Costco和101 、80號公路出入口，接受申請的27個租賃單位中，有14個兩睡房單位，13個四睡房單位，兩房單位由378至399平方英呎，四房單位則是548至609平方英呎，月租分別為1,585元和1,903元。

公寓大樓沒有停車場，兩房單位申請家庭人數為2至5人，四房單位則是4至9人。

申請人家庭年收入不得超過舊金山收入中位數55%，兩人家庭不能超過56,400元，四人家庭最高70,450元，公寓也歡迎Section 8第八段房屋補助券的持有人申請。

申請截止日期為10月29日下午5點，抽籤時在舊金山居住或工作的申請人將會獲得優先。

詳情請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HlgdMUAR

中文申請表格：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HlgdMUAR/apply-welcome/overview

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