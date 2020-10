【KTSF】

一年一度的舊金山Fleetweek艦隊週周一正式開始,由於疫情的影響,今年艦隊週取消戰機飛行表演,其他活動則轉為虛擬方式在網上舉行。

主辦方周一舉行記者會,宣布今年舊金山艦隊週正式開始,今年有海軍驅逐艦Michael Monsoor號來到舊金山海灣展示,不過由於疫情,驅逐艦不會靠岸,也不會開放給民眾參觀,但民眾可以到海旁,在保持社交距離情況下觀賞驅逐艦,艦上的全隊船員將會在週六在船上亮相。

而最受歡迎的戰機飛行表演,以及其他現場表演,將會推遲到明年。

但主辦方表示,民眾仍然可以到艦隊週的網站報名參加各項網上活動,網址:Fleetweeksf.org

