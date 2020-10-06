特朗普呼籲民眾勿被病毒主宰 傳染病專家表憂慮（視頻）

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特朗普總統出院後發短片，呼籲大家不要讓新型冠狀病毒主宰生活，有傳染病學專家對此表示憂慮。

特朗普在短片中說：「現在我已好轉，或許我已有免疫能力，我不知道，不要讓它（病毒）主宰生活，走出去，小心點，美國已研發出全世界最好的藥物，在很短時間內，它們正等待審批，疫苗也很快面世。」

舊金山加大傳染病學專家陳子平對此表示感到憂慮，他表示，醫學界目前時刻都仍在了解新冠狀病毒如何影響人體，由肺部心臟至腦部，即使”康復”，也可能有長期後遺症，如疲倦和嗅覺異常，這病毒已在美國奪去超過20萬人的性命，不能掉以輕心。

值得一提的是，特朗普染病後所得到的醫療照顧，與大部分美國人很不同，大部分確診患者要獨自在家隔離，特朗普則入住全國頂尖的軍醫院的總統套房，獲得還未廣泛使用的試驗性藥物治療，返回白宮後，更會有一隊醫生隨時候命，24小時監察病情。

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