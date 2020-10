特朗普呼籲民眾勿被病毒主宰 傳染病專家表憂慮（視頻）

【KTSF】

特朗普總統出院後發短片,呼籲大家不要讓新型冠狀病毒主宰生活,有傳染病學專家對此表示憂慮。

特朗普在短片中說:「現在我已好轉,或許我已有免疫能力,我不知道,不要讓它(病毒)主宰生活,走出去,小心點,美國已研發出全世界最好的藥物,在很短時間內,它們正等待審批,疫苗也很快面世。」

舊金山加大傳染病學專家陳子平對此表示感到憂慮,他表示,醫學界目前時刻都仍在了解新冠狀病毒如何影響人體,由肺部心臟至腦部,即使”康復”,也可能有長期後遺症,如疲倦和嗅覺異常,這病毒已在美國奪去超過20萬人的性命,不能掉以輕心。

值得一提的是,特朗普染病後所得到的醫療照顧,與大部分美國人很不同,大部分確診患者要獨自在家隔離,特朗普則入住全國頂尖的軍醫院的總統套房,獲得還未廣泛使用的試驗性藥物治療,返回白宮後,更會有一隊醫生隨時候命,24小時監察病情。

