特朗普返回白宮繼續治療 醫生拒公開其肺部報告

【有線新聞】

確診的特朗普總統出院返回白宮繼續治療,他聲稱自己可能有免疫力,呼籲民眾毋須害怕新型肺炎。醫生表示,特朗普未完全康復,仍有傳染力,未來數天要持續觀察,但臨床狀況符合出院標準。

留院三晚,特朗普當地周一傍晚離開馬里蘭州軍方醫療中心。乘坐專用直升機返回白宮,特意到露台停下來,脫下口罩讓傳媒拍攝。

白宮醫生表示,特朗普病情持續改善,過去72小時沒發燒、血氧濃度正常,符合出院標準,可返回白宮完成療程,周二注射最後一劑瑞德西韋與繼續使用類固醇地塞米松。

由確診到出院、兩度要吸氧,總統肺部有否受損,對上一次陰性檢測結果是何時一律沒有公開。

特朗普強調已沒大礙,很快重新投入競選活動。他表示:「我一度抱恙,不過兩天前已可出院。兩天前身體狀況大有改善,可謂更勝從前,較20年前還要好。隨著病情好轉,也許我已具有免疫力。不要被病毒主宰,不要懼怕它,要戰勝它。」

不過,特朗普接下來仍要繼續隔離。每日接受觀察,直至不再具有傳染力。由發病起計,過程一般需時10天。

白宮醫生康利表示:「總統或許未完全康復,惟團隊與我評估過後一致同意更重要的是其臨床狀況反映。總統可安全回家,重點是本周末,若病情平穩向好,安然過渡至周一,我們就可真正鬆一口氣。」

報道稱特朗普對住院表現不耐煩,多次向官員表示情況好轉、冀早日出院,又與團隊討論競選事宜。

幕僚則警告,出院後一旦病情惡化、要再度入院將不利選情。

特朗普預定下周四與對手拜登舉行第二場辯論,競選陣營稱冀如期參加。

