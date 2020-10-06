特朗普返回白宮繼續治療 醫生拒公開其肺部報告

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確診的特朗普總統出院返回白宮繼續治療，他聲稱自己可能有免疫力，呼籲民眾毋須害怕新型肺炎。醫生表示，特朗普未完全康復，仍有傳染力，未來數天要持續觀察，但臨床狀況符合出院標準。

留院三晚，特朗普當地周一傍晚離開馬里蘭州軍方醫療中心。乘坐專用直升機返回白宮，特意到露台停下來，脫下口罩讓傳媒拍攝。

白宮醫生表示，特朗普病情持續改善，過去72小時沒發燒、血氧濃度正常，符合出院標準，可返回白宮完成療程，周二注射最後一劑瑞德西韋與繼續使用類固醇地塞米松。

由確診到出院、兩度要吸氧，總統肺部有否受損，對上一次陰性檢測結果是何時一律沒有公開。

特朗普強調已沒大礙，很快重新投入競選活動。他表示：「我一度抱恙，不過兩天前已可出院。兩天前身體狀況大有改善，可謂更勝從前，較20年前還要好。隨著病情好轉，也許我已具有免疫力。不要被病毒主宰，不要懼怕它，要戰勝它。」

不過，特朗普接下來仍要繼續隔離。每日接受觀察，直至不再具有傳染力。由發病起計，過程一般需時10天。

白宮醫生康利表示：「總統或許未完全康復，惟團隊與我評估過後一致同意更重要的是其臨床狀況反映。總統可安全回家，重點是本周末，若病情平穩向好，安然過渡至周一，我們就可真正鬆一口氣。」

報道稱特朗普對住院表現不耐煩，多次向官員表示情況好轉、冀早日出院，又與團隊討論競選事宜。

幕僚則警告，出院後一旦病情惡化、要再度入院將不利選情。

特朗普預定下周四與對手拜登舉行第二場辯論，競選陣營稱冀如期參加。

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