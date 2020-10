世衛估計全球或已有7.6億人染疫

【KTSF】

世界衛生組織(WHO)周一表示,全球每十人中,估計已有一人確診新型肺炎,意味實際染疫人數可能較官方的統計數字高出超過20倍。

在世衛舉行的新型肺炎特別會議中,Michael Ryan醫生表示,新型肺炎持續在全球擴散,在東南亞地區,確診個案出現上升,歐洲與地中海東部地區也呈上升趨勢,而非洲與太平洋西部地區的情況則較佳,整體而言,全球在抗疫上仍然面對艱矩的挑戰。

Ryan醫生表示,估計全球約有一成人口可能已感染新型肺炎,已此推斷,全球目前約有76億人口,根據世衛的估計,意味全球已有7.6億人染疫,遠遠超出世衛與John Hopkins大學統計的3,500萬數字。

世衛發言人Margaret Harris醫生表示,這個估算是根據全球進行的抗體研究的平均數而得出。

Harris醫生表示,全球目前有九成人口沒有染疫,如果各國不採取措施阻截,病毒仍有機會進一步擴散。

