世衛估計全球或已有7.6億人染疫

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世界衛生組織（WHO）周一表示，全球每十人中，估計已有一人確診新型肺炎，意味實際染疫人數可能較官方的統計數字高出超過20倍。

在世衛舉行的新型肺炎特別會議中，Michael Ryan醫生表示，新型肺炎持續在全球擴散，在東南亞地區，確診個案出現上升，歐洲與地中海東部地區也呈上升趨勢，而非洲與太平洋西部地區的情況則較佳，整體而言，全球在抗疫上仍然面對艱矩的挑戰。

Ryan醫生表示，估計全球約有一成人口可能已感染新型肺炎，已此推斷，全球目前約有76億人口，根據世衛的估計，意味全球已有7.6億人染疫，遠遠超出世衛與John Hopkins大學統計的3,500萬數字。

世衛發言人Margaret Harris醫生表示，這個估算是根據全球進行的抗體研究的平均數而得出。

Harris醫生表示，全球目前有九成人口沒有染疫，如果各國不採取措施阻截，病毒仍有機會進一步擴散。

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