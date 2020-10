美國總統大選臨近 有官員擔心選民投票會遇到阻礙

【KTSF 江良慧報導】

美國總統大選臨近,不過已經有不少人擔心投票,以及有人聲稱會採取行動阻止其他人投票。

選舉日漸臨近,有人擔心選民會遇到阻礙。

德克薩斯州Harris縣行政官Lina Hidalgo說:「我們要向所有人在看的人表明,我們會參加因為事關民主。」

當中包括德州,因為州長宣布每個縣只可以有一個選票投放地點,此舉將大大影響德州人口最多的Harris縣,該縣人口多達470萬,比全國26個州的人口更多。

Hidalgo說:「決定限制單一個投放地點,毫無道理,除了是要抑制選民。」

麻省則要應付恐嚇選民問題,麻省司法部長Maura Healey說:「我們不會讓特朗普,破壞我們的選舉,這是罪行。」

特朗普政府呼籲支持者在選舉日到投票站巡邏。

特朗普說 :「進入票站 小心看著。」

特朗普兒子小特朗普說 :「我們需要所有壯健的男女,加入特朗普的選舉保安行動。」

這些言論促使11名民主黨籍州長發表聲明譴責總統的言論,說絕對沒有理由去推廣恐嚇或滋擾選民。

Hidalgo說:「這抑制選民的問題,不但令人難過,而且危險,危險因為民主有賴我們參與。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。