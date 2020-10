白宮醫生指特朗普血氧濃度兩度急跌

【有線新聞】

確診留醫的特朗普總統,短暫離開醫院與支持者見面。白宮醫生表示特朗普血氧濃度曾經急跌,正接受類固醇藥物治療,現時病情持續有改善,最快當地周一可以出院,更首次證實特朗普入院前一度要聞氧。

特朗普下午突然「現身」,坐專車駛經醫院門外。他戴著口罩、向聚集的支持者揮手,全程沒打開車窗。

特朗普這次「驚喜」現身,事前5分鐘才在網上「預告」。

特朗普說:「我們得炮製一點驚喜,為街上那些偉大的愛國者。」

他又說,這次入院體會很多:「這是趟非常有趣的旅程,我學到很多有關新型冠狀病毒的知識。我是真正『上學』,從中學習。真正的學堂、不是『象牙塔』學校,我明白、了解此病。」

白宮醫生表示,特朗普情況持續有好轉,維生指數穩定,希望特朗普可以多點走動及飲食;又指總統最快當地周一可出院。

醫生拒絕披露特朗普有否肺花,但首度提到特朗普確診後,曾經兩次血氧濃度急跌。第一次是上周五早上入院前,那次要聞氧一小時,當時發高燒的特朗普本身不想聞氧。

第二次血氧濃度下跌是上周六,那次血氧濃度跌得比上次多,要處方「地塞米松」。臨床試驗指這種皮質類固醇對新型肺炎重症患者有效。其間特朗普沒有呼吸困難。

而在服用第一劑「地塞米松」和第二劑「瑞德西韋」後,沒有出現副作用;心肺、肝和腎功能都正常,現時血氧濃度在正常範圍內。

白宮醫生又解釋前一日與白宮幕僚長梅多斯就總統病情說法有不同,是因為兩人提及的時間點根本就不同。

白宮醫生康利說:「我想他的說法被誤解了。我試圖反映團隊、總統,總統病情所表現出的樂觀態度,我不想提供任何信息,可能將病情引導向另一個方向。」

當地傳媒引述知情人士指,特朗普一直渴望出院,可能會故意向醫生說輕病情,憂慮特朗普未完全康復便返回白宮,或令病情惡化要再度入院。

