仍未康復的特朗普總統乘座駕外出,與支持者見面,被批評漠視員工安危。

這次特朗普短暫外出,跟支持者見面,白宮表示是獲醫療團隊同意,又指同車的特勤局人員配備適當個人防護裝備,但沒回應是否特朗普親自要求外出。

美國傳媒指特朗普的專車為防止化學武器攻擊,內部完全密封,增加車內的人染病風險。質疑特朗普不必要地短暫外出,令同車的人需要隔離14日,甚至有可能因此受感染。

而一般民眾確診後均不能外出,批評特朗普此舉猶如享有特權。

