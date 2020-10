【有線新聞】

確診新型肺炎的特朗普總統,繼續於軍方醫院留醫。其醫生團隊指,特朗普病情持續有改善,最快當地周一可以出院,又證實特朗普入院前曾發高燒,血氧濃度亦兩度急跌。

白宮醫生康利表示:「星期五上午,當時我們到總統的床邊,他發高燒、血氧量降至94%以下,基於這兩個情況,我擔心他迅速惡化,所以我們建議他輸氧氣。」

醫生團隊表示,特朗普現已沒有發燒、維生指數穩定,已經接受第二劑的瑞德西韋注射治療,目前沒有出現副作用。

他又否認與白宮之間信息混亂,稱只是希望反映特朗普具活力的一面。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。