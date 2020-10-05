三英美學者因發現丙肝病毒獲諾貝爾醫學獎

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今屆諾貝爾獎開始揭盅，率先公布的醫學獎由三位英美學者共同獲得，他們當年發現了丙型肝炎病毒，令這種一度神秘的疾病得以預防及診治，救回數以百萬計的生命。

人類早於1940年代已經知道感染得來的肝炎有兩大類，一類是甲型肝炎，經不潔的水及食物傳播，病人一般可以完全康復。

第二類威脅比較大，經血液傳染，會演變成慢性病甚至引致肝硬化及肝癌，而且潛伏期可以長達幾個月，1960年代有學者發現其中之一便是乙型肝炎。

不過就算開發了乙型的血液檢測，仍然有很多人透過輸血中招，意味存在一種未知的肝炎。當時在美國國立衞生研究院的奧爾特，詳細分析輸血感染的病例，確立涉及的病毒不是甲型及乙型。

而霍頓就循基因方向，分離出新病毒的基因組，稱它為丙型肝炎病毒，最後由賴斯證實丙肝病毒可以單獨作用引發肝炎，證實它是一種獨立的新病毒。

全靠三位學者的研究揭開丙肝的神秘面紗，令醫學界得以開發出針對丙肝病毒的血液測試，醫治丙肝的藥物亦陸續面世。

世界衞生組織估計，全球有7,100萬人是肝患者是慢性丙肝患者，佔地球人口百分之一，而抗丙肝病毒的藥物，可使95%以上的感染者得到治癒。

三人將會平分大約100萬美元的獎金，不過今年受疫情影響，傳統上12月的頒獎晚宴會取消，改為網上頒獎禮。

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