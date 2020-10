三英美學者因發現丙肝病毒獲諾貝爾醫學獎

【有線新聞】

今屆諾貝爾獎開始揭盅,率先公布的醫學獎由三位英美學者共同獲得,他們當年發現了丙型肝炎病毒,令這種一度神秘的疾病得以預防及診治,救回數以百萬計的生命。

人類早於1940年代已經知道感染得來的肝炎有兩大類,一類是甲型肝炎,經不潔的水及食物傳播,病人一般可以完全康復。

第二類威脅比較大,經血液傳染,會演變成慢性病甚至引致肝硬化及肝癌,而且潛伏期可以長達幾個月,1960年代有學者發現其中之一便是乙型肝炎。

不過就算開發了乙型的血液檢測,仍然有很多人透過輸血中招,意味存在一種未知的肝炎。當時在美國國立衞生研究院的奧爾特,詳細分析輸血感染的病例,確立涉及的病毒不是甲型及乙型。

而霍頓就循基因方向,分離出新病毒的基因組,稱它為丙型肝炎病毒,最後由賴斯證實丙肝病毒可以單獨作用引發肝炎,證實它是一種獨立的新病毒。

全靠三位學者的研究揭開丙肝的神秘面紗,令醫學界得以開發出針對丙肝病毒的血液測試,醫治丙肝的藥物亦陸續面世。

世界衞生組織估計,全球有7,100萬人是肝患者是慢性丙肝患者,佔地球人口百分之一,而抗丙肝病毒的藥物,可使95%以上的感染者得到治癒。

三人將會平分大約100萬美元的獎金,不過今年受疫情影響,傳統上12月的頒獎晚宴會取消,改為網上頒獎禮。

