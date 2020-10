舊金山首個周末重開店內堂食 有餐廳稱生意不俗

【KTSF】

剛過去的周本是舊金山重開店內堂食的第一個周末,不少市民都急不急待,外出感受堂食的氣氛,令餐飲業對生意復興,終於感受一絲的希望。

位於Sacramento街這間餐館,食客迎來半年以來首個恢復店內堂食的周末,有顧客表示,餐廳跟足所有衛生指引,對於在此堂食感覺良好。

亦有食客指,見到廚房員工及侍應正常工作,感覺一切恢復正常,覺得很興奮。

舊金山在疫情的控制上持續有好轉,被州府進一步降至較低威脅的橙色,並決定恢復店內堂食,店內最多容納25%的客人,或者最多100人,除了吃和喝的時候,食客在其餘時間必須戴上口罩。

這間餐廳老闆表示,他們周日晚有190個預約,包括店內及戶外堂食,在疫情前,周末一般有240個預約。

他指出,疫情爆發後,他不知道有多少個顧客願意來堂食,不過經過周日後,他知道很多客人都準備重新出來消費。

位於漁人碼頭的一間餐館,亦吸引不少顧客光顧,餐館用膠板將每桌客人分開,確保顧客的安全,而周六晚餐館的預約亦爆滿,餐館內最多容納63人,另外很多食客亦選擇在戶外堂食。

餐館表示,他們一直都堅持不解雇任何員工,但店內堂食指引規定,只能容納25%的食客,長遠來說是不符合經濟效益,因此他們正等待市府下一步的宣布。

此外, 餐館仍然繼續倚靠外賣及戶外堂食,去彌補流失的生意。

