舊金山首個周末重開店內堂食 有餐廳稱生意不俗

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剛過去的周本是舊金山重開店內堂食的第一個周末，不少市民都急不急待，外出感受堂食的氣氛，令餐飲業對生意復興，終於感受一絲的希望。

位於Sacramento街這間餐館，食客迎來半年以來首個恢復店內堂食的周末，有顧客表示，餐廳跟足所有衛生指引，對於在此堂食感覺良好。

亦有食客指，見到廚房員工及侍應正常工作，感覺一切恢復正常，覺得很興奮。

舊金山在疫情的控制上持續有好轉，被州府進一步降至較低威脅的橙色，並決定恢復店內堂食，店內最多容納25%的客人，或者最多100人，除了吃和喝的時候，食客在其餘時間必須戴上口罩。

這間餐廳老闆表示，他們周日晚有190個預約，包括店內及戶外堂食，在疫情前，周末一般有240個預約。

他指出，疫情爆發後，他不知道有多少個顧客願意來堂食，不過經過周日後，他知道很多客人都準備重新出來消費。

位於漁人碼頭的一間餐館，亦吸引不少顧客光顧，餐館用膠板將每桌客人分開，確保顧客的安全，而周六晚餐館的預約亦爆滿，餐館內最多容納63人，另外很多食客亦選擇在戶外堂食。

餐館表示，他們一直都堅持不解雇任何員工，但店內堂食指引規定，只能容納25%的食客，長遠來說是不符合經濟效益，因此他們正等待市府下一步的宣布。

此外， 餐館仍然繼續倚靠外賣及戶外堂食，去彌補流失的生意。

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