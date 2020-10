【KTSF】

因應疫情的需求,安老自助處即將開班舉行首屆深層清潔及消毒培訓課程,課程完結後,安老自助處還會幫助學員尋找工作。

由於新冠疫情的爆發,社會各界對於清潔及消毒的意識增加,因此安老自助處趁這個機會,舉辦這個第一屆的深層清潔及消毒培訓課程,會由專業的導師教導學員在不同的家居及工作環境中,如何進行消毒及檢查等。

這個培訓班將於11月開始,每逢星期六及星期天上課,每星期上課10小時,課程維持五星期。

不過值得留意的是,這個訓練班將會以親身面對面授課形式進行,不會在網上上課,課程完結後,安老會為學員尋找工作。

有興趣的參加者可以致電(415)677-7501查詢及報名。

