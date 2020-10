【KTSF】

白宮發言人Kayleigh McEnany周一透露她確診新型肺炎,目前已自我隔離。

McEnany在聲明中表示,她是周一早上確診,目前並沒有病徵,她周日傍晚曾短暫與記者談話,但她說獲准到白宮採訪的新聞工作者,當中沒有人曾與她有長時間接觸,足以被視為密切接觸者。

McEnany是在特朗普總統確診數天後確診,她說隔離期間仍然會為美國民眾遙距工作。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。