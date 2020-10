中國籍男子涉誘騙未成年男性傳祼照被捕

【KTSF】

中半島San Mateo市警方拘捕一名中國籍男子,指他涉嫌在Instagram上利用「Alicia Harris」這個虛假身分,誘騙多名未成年男性將自己下體及自慰的照片及片段傳給他。

警方表示,被捕的中國籍男子是29歲San Mateo市居民Wai Kit Ching,又叫Raymond Ching。

他涉嫌在2018年起,在Instagram上假扮一名叫「Alicia Harris」的15歲女子,然後接觸過百名主要來自美國及歐洲、年約12至15歲的白人青年,談及有關性的話題,並誘騙他們將自己下體及自慰的片段傳給Ching。

San Mateo市警方指,今年5月底,收到來自明尼蘇達州警察局的聯繫,追蹤這個Instagram帳戶後,發現案件與Ching有關。

警方在9月29日去到Ching位於Camden Avenue 4300號的寓所搜查,Ching亦當時在場,他亦有認罪,警方隨即將他拘捕。

經過調查後,警方亦相信在去年年底至今年年初,Ching曾經邀請一名未成年男子到他的家,警方相信案件涉及更多受害人,有資料的人士請與警方聯絡,電話:(650)522-7662。

