中國籍男子涉誘騙未成年男性傳祼照被捕

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中半島San Mateo市警方拘捕一名中國籍男子，指他涉嫌在Instagram上利用「Alicia Harris」這個虛假身分，誘騙多名未成年男性將自己下體及自慰的照片及片段傳給他。

警方表示，被捕的中國籍男子是29歲San Mateo市居民Wai Kit Ching，又叫Raymond Ching。

他涉嫌在2018年起，在Instagram上假扮一名叫「Alicia Harris」的15歲女子，然後接觸過百名主要來自美國及歐洲、年約12至15歲的白人青年，談及有關性的話題，並誘騙他們將自己下體及自慰的片段傳給Ching。

San Mateo市警方指，今年5月底，收到來自明尼蘇達州警察局的聯繫，追蹤這個Instagram帳戶後，發現案件與Ching有關。

警方在9月29日去到Ching位於Camden Avenue 4300號的寓所搜查，Ching亦當時在場，他亦有認罪，警方隨即將他拘捕。

經過調查後，警方亦相信在去年年底至今年年初，Ching曾經邀請一名未成年男子到他的家，警方相信案件涉及更多受害人，有資料的人士請與警方聯絡，電話：(650)522-7662。

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