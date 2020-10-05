Fremont第一區市議員黃潔宜競選連任（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Fremont第一區市議員黃潔宜（Teresa Keng）在下個月的選舉中競選連任，如果當選，她除了希望繼續服務市民，也希望改善城市治安，幫助城市度過疫情逐步恢復經濟。

黃潔宜說：「女童軍她們寫卡片，我們昨天已經拿過去一些給縣的消防局，他們都覺得很感動，因為每次有民眾寫卡片給他們，他們都是覺得非常感到安慰。」

黃潔宜有開一家餐廳，最近因為山火較多，她看到消防員救火很辛苦，於是向餐廳顧客發起為消防員獻愛心的募捐活動。

黃潔宜在香港出生，台灣長大，15歲移民來美讀高中，她說兩年前第一次出來競選市議員，作為移民，她覺得應該有一個能跟市政府溝通的橋樑。

黃潔宜說：「因為我們在灣區有很多都是第一代移民，華人的社區非常多，所以我覺得我們是需要有更多的聲音代表我們。」

2018年，Fremont首次開始分區選舉，市議會增加了兩個席位，由一位市長和6名市議員組成，黃潔宜所在的第一區就是新增的席位。

第一區屬於北Fremont，在Decoto Road以北，印度裔和其他亞裔居民各佔約3分之1，由於北Fremont距離警察局比較遠，因此治安問題一直較受關注，尤其在疫情期間，盜竊案有上升趨勢，就連她自己的餐廳也遭到盜竊。

黃潔宜說：「我們餐廳過去兩個月，就有三次被人家小偷，不管是砸玻璃還是說把門弄開，也許餐廳其實並沒有很多東西拿走，但是我覺得大家就是很絕望，也許有些人，他們就是真的沒有工作，變成說要去偷東西。」

黃潔宜說，會繼續想辦法，改善該區治安，她說Fremont警方有四成報警電話，都是要求解決遊民問題，她認為與其把警力放在遊民身上，倒不如透過社工，實際幫助遊民的需要。

黃潔宜說：「都沒有減警察的經費，因為其實我們這個社區的安全，也是對大家都很重要的，怎麼樣做好社區安全，也是非常重要。」

新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟，黃潔宜因此希望疫情能儘快過去，商業可以逐步重啟，目前該市也有一個禮物卡計劃。

黃潔宜說：「就是商業要先登記，你去這個網站，然後你就可以看到，不管是這個餐廳，還是花店，還是修車的，如果你買40元，然後你會得到15元的獎勵，所以這個就是刺激消費。」

至於住房問題，她支持建公寓式的住房，可以讓年輕人也有機會在城市或距離上班較近的地方買房或租房，而且每一個新發展項目，也會提供至少一成的可負擔房屋。

黃潔宜表示，如果她成功連任，她希望可以進一步加強社區與政府溝通的透明度。

黃潔宜說：「未來的4年，我會很高興繼續為大家服務，大家有甚麼問題，其實我覺得大家不管打電話，或是電郵給我都是蠻好聯絡的，有甚麼問題都可以溝通。」

Fremont第一區的市議員選舉，目前候選人只有黃潔宜，所以她參選，就應該基本可以當選。

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