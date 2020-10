Fremont第一區市議員黃潔宜競選連任（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Fremont第一區市議員黃潔宜(Teresa Keng)在下個月的選舉中競選連任,如果當選,她除了希望繼續服務市民,也希望改善城市治安,幫助城市度過疫情逐步恢復經濟。

黃潔宜說:「女童軍她們寫卡片,我們昨天已經拿過去一些給縣的消防局,他們都覺得很感動,因為每次有民眾寫卡片給他們,他們都是覺得非常感到安慰。」

黃潔宜有開一家餐廳,最近因為山火較多,她看到消防員救火很辛苦,於是向餐廳顧客發起為消防員獻愛心的募捐活動。

黃潔宜在香港出生,台灣長大,15歲移民來美讀高中,她說兩年前第一次出來競選市議員,作為移民,她覺得應該有一個能跟市政府溝通的橋樑。

黃潔宜說:「因為我們在灣區有很多都是第一代移民,華人的社區非常多,所以我覺得我們是需要有更多的聲音代表我們。」

2018年,Fremont首次開始分區選舉,市議會增加了兩個席位,由一位市長和6名市議員組成,黃潔宜所在的第一區就是新增的席位。

第一區屬於北Fremont,在Decoto Road以北,印度裔和其他亞裔居民各佔約3分之1,由於北Fremont距離警察局比較遠,因此治安問題一直較受關注,尤其在疫情期間,盜竊案有上升趨勢,就連她自己的餐廳也遭到盜竊。

黃潔宜說:「我們餐廳過去兩個月,就有三次被人家小偷,不管是砸玻璃還是說把門弄開,也許餐廳其實並沒有很多東西拿走,但是我覺得大家就是很絕望,也許有些人,他們就是真的沒有工作,變成說要去偷東西。」

黃潔宜說,會繼續想辦法,改善該區治安,她說Fremont警方有四成報警電話,都是要求解決遊民問題,她認為與其把警力放在遊民身上,倒不如透過社工,實際幫助遊民的需要。

黃潔宜說:「都沒有減警察的經費,因為其實我們這個社區的安全,也是對大家都很重要的,怎麼樣做好社區安全,也是非常重要。」

新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟,黃潔宜因此希望疫情能儘快過去,商業可以逐步重啟,目前該市也有一個禮物卡計劃。

黃潔宜說:「就是商業要先登記,你去這個網站,然後你就可以看到,不管是這個餐廳,還是花店,還是修車的,如果你買40元,然後你會得到15元的獎勵,所以這個就是刺激消費。」

至於住房問題,她支持建公寓式的住房,可以讓年輕人也有機會在城市或距離上班較近的地方買房或租房,而且每一個新發展項目,也會提供至少一成的可負擔房屋。

黃潔宜表示,如果她成功連任,她希望可以進一步加強社區與政府溝通的透明度。

黃潔宜說:「未來的4年,我會很高興繼續為大家服務,大家有甚麼問題,其實我覺得大家不管打電話,或是電郵給我都是蠻好聯絡的,有甚麼問題都可以溝通。」

Fremont第一區的市議員選舉,目前候選人只有黃潔宜,所以她參選,就應該基本可以當選。

