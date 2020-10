【KTSF】

聯邦疾病預防控制中心(CDC)再次更改有關新型肺炎病毒的指引,承認病毒有時候可以經由空氣傳播。

CDC引述研究報告,承認新型肺炎病毒有時候可以在不大通風的室內,經由空氣中微粒傳播,說這些微粒有時候可以停留在空氣中幾分鐘,甚至幾小時.

報告說,有時候,當染病毒的人在劇烈呼吸,例如是當在唱歌或運動時,有證據顯示這個有傳染性的人所產生的細小傳染性飛沫和微粒,可以濃縮度高至足以傳播病毒給其他人,而這些人甚至是在6尺以外,有時候甚至是在新型肺炎患者離開房間後,其他人才受到傳染.

