【有線新聞】

美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧的病毒檢測都是陰性,而多國領袖亦向特朗普送上祝福。

同樣曾感染新型肺炎的英國首相約翰遜祝福特朗普夫婦早日康復,德國總理默克爾和歐洲理事會主席米歇爾亦有慰問特朗普。

世衛總幹事譚德塞、俄羅斯總統普京和印度總理莫迪均祝願特朗普夫婦早日回復健康。

在台灣,總統府發言人表示,蔡英文總統已透過外交部管道向美國政府了解並致意。

