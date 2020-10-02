特朗普據報聲音沙啞疲倦 多名官員檢測呈陰性

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多名美國主要官員都已經證實病毒檢測是陰性，至於特朗普確診對大選的影響則難以預計，他的對手民主黨拜登稍後會做檢測。

美國國務卿蓬佩奧從意大利轉往克羅地亞期間，證實自己和妻子沒有染病，會繼續亞洲行程。

蓬佩奧說：「上月15日的《亞伯拉罕協議》簽署儀式後，我再沒有與總統共處，一直在外訪，我們為總統和第一夫人祈禱，希望他們盡快康復。」

多名主要官員，包括副總統彭斯、財長姆欽，最新病毒檢測都是陰性，並會繼續每日接受檢測。

報道指特朗普目前並非不能工作，他和彭斯會分開在不同地方工作，基於安全考慮，為兩人工作的職員亦會暫時分開工作。

報道引述曾經接觸特朗普的人士，指特朗普周四顯得疲倦，說話時聲音沙啞，其後確診。

距離大選僅餘30多日關鍵時期，因為隔離治療，未能面對面向民眾拉票，分析指特朗普過往多次聲稱疫情快將過去，如今自己確診猶如自打嘴巴，亦令大選形勢更不明朗。

國際關係學者沈旭暉說：「不能很簡單地一概而論，始終本身選情高度情緒化。如果他病情很輕，民主黨攻擊他，或者其他政敵攻擊他，他的同情分就會較少；如果他病情很重，接著神蹟般復出、英雄凱旋歸來參戰，那個病得很重、但可以出來的心理影響，自然有利他本人。」

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