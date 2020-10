特朗普據報聲音沙啞疲倦 多名官員檢測呈陰性

【有線新聞】

多名美國主要官員都已經證實病毒檢測是陰性,至於特朗普確診對大選的影響則難以預計,他的對手民主黨拜登稍後會做檢測。

美國國務卿蓬佩奧從意大利轉往克羅地亞期間,證實自己和妻子沒有染病,會繼續亞洲行程。

蓬佩奧說:「上月15日的《亞伯拉罕協議》簽署儀式後,我再沒有與總統共處,一直在外訪,我們為總統和第一夫人祈禱,希望他們盡快康復。」

多名主要官員,包括副總統彭斯、財長姆欽,最新病毒檢測都是陰性,並會繼續每日接受檢測。

報道指特朗普目前並非不能工作,他和彭斯會分開在不同地方工作,基於安全考慮,為兩人工作的職員亦會暫時分開工作。

報道引述曾經接觸特朗普的人士,指特朗普周四顯得疲倦,說話時聲音沙啞,其後確診。

距離大選僅餘30多日關鍵時期,因為隔離治療,未能面對面向民眾拉票,分析指特朗普過往多次聲稱疫情快將過去,如今自己確診猶如自打嘴巴,亦令大選形勢更不明朗。

國際關係學者沈旭暉說:「不能很簡單地一概而論,始終本身選情高度情緒化。如果他病情很輕,民主黨攻擊他,或者其他政敵攻擊他,他的同情分就會較少;如果他病情很重,接著神蹟般復出、英雄凱旋歸來參戰,那個病得很重、但可以出來的心理影響,自然有利他本人。」

