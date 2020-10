眾院委員會通過法案 保護恐受中港政府迫害的在美港人

【KTSF 吳宇斌報導】

台灣中央社駐華盛頓記者報導,在中共建政71週年的日子,聯邦眾議院外交委員會周四一致通過《香港人民自由和選擇法案》,要求美國行政部門向那些恐懼受中國與香港政府迫害的在美香港人提供臨時保護身分,並加速一些特定香港人取得難民資格。

消息說,法案針對港版國安法,美國向面臨迫害的香港人提供‘避風港’,以示支持他們。

由於新版法案提出2天即付諸表決,提案的議員與美國國會尚未公布法案內容,但據法案幕後推手、在美港人所成立「香港民主會」(HKDC)提供的草案內容,法案指出,美國行政部門應依據《移民與國籍法》,認定由於香港特殊情況,致使港人無法安全返回香港,法案指抵達美國時,曾具香港永久居留身分並為中國公民,且法案生效以來一段時間皆身處美國的人士,將符合申請「臨時保護身分」。

取得該身分的人士,將能合法留在美國並得以取得工作許可。

此外,曾因參與和平抗議而被逮捕、起訴、拘留或判罪的香港人,曾在支持香港公民社會抗爭組織中擔當‘重要角色’的人士,包括組織的管理人員、急救人員、媒體記者,與協助遭捕抗議者的法律人員等,以及他們的父母與子女,該法案也容許他們加快向美國申請難民庇護。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。