【KTSF】

由於北灣山火持續焚燒,以及離岸風將山火散發的煙霧吹到灣區各地,灣區空氣質量周五比周四更差。

灣區空氣質素管理局周五錄得灣區的空氣質量為不健康水平,山火的重災區,北灣的Napa、Santa Rosa更是非常不健康的水平。

周日氣溫下降並且轉吹沿岸風,空氣質量或會稍微有改善,再次提醒民眾,『愛惜空氣日』警示延長至下周二。

國家氣象局預測,下周三將會有一股秋季冷鋒進入灣區,會為灣區帶來清涼和潔淨的空氣,無論對空氣質量或者撲救山火的情況都會帶來幫助。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。