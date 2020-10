傳染病專家指特朗普染疫是不戴口罩後果

【KTSF 郭柟報導】

有舊金山加大傳染病專家表示,特朗普確診新型肺炎,是反映他過往一直不理科學證據,不肯戴口罩的後果。

UCSF醫生陳子平(Peter Chin-Hong)說:「這次事件是個警告,對很多人來說這是最後底線,對一個不戴口罩,不肯接受科學的人,究竟可以容忍多久,我們的總統必須證明給大家看,戴口罩有多重要,去預防新型肺炎,在現時未有疫苗的情況下。」

陳醫生又表示,特朗普確診一事,對他身邊的密切接觸者,包括競選團隊,或是在總統辯論當日見過面的人,都帶來大規模的染病風險。

陳醫生說:「有其他白宮人員也確診,所以計上他們在內,包括議員,這人數和規模會是頗大,可以說是一個超級傳播群組。」

他又表示,特朗普至少要自我隔離十日,直至沒有病徵,才可繼續出門工作。

他又表示,知道特朗普正接受一項由Regeneron公司提供的試驗性的抗體雞尾酒治療,雖然早期研究顯示病毒水平有下降,但是仍有待驗證。

