傳染病專家指特朗普染疫是不戴口罩後果

【KTSF 郭柟報導】

有舊金山加大傳染病專家表示，特朗普確診新型肺炎，是反映他過往一直不理科學證據，不肯戴口罩的後果。

UCSF醫生陳子平（Peter Chin-Hong）說：「這次事件是個警告，對很多人來說這是最後底線，對一個不戴口罩，不肯接受科學的人，究竟可以容忍多久，我們的總統必須證明給大家看，戴口罩有多重要，去預防新型肺炎，在現時未有疫苗的情況下。」

陳醫生又表示，特朗普確診一事，對他身邊的密切接觸者，包括競選團隊，或是在總統辯論當日見過面的人，都帶來大規模的染病風險。

陳醫生說：「有其他白宮人員也確診，所以計上他們在內，包括議員，這人數和規模會是頗大，可以說是一個超級傳播群組。」

他又表示，特朗普至少要自我隔離十日，直至沒有病徵，才可繼續出門工作。

他又表示，知道特朗普正接受一項由Regeneron公司提供的試驗性的抗體雞尾酒治療，雖然早期研究顯示病毒水平有下降，但是仍有待驗證。

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