特朗普總統宣布他與第一夫人梅拉妮婭確診新型肺炎後,白宮有官員周五透露,特朗普有輕微症狀,但仍在白宮官邸內繼續釐行職務。

白宮醫生表示,特朗普在康復期間會繼續釐行工作,不會有間斷。

特朗普現年74歲,而且有肥胖問題,屬於感染新冠病毒後容易併發嚴重病症的高危族群,在全美國,新冠病毒已造成逾205,000人死亡。

副總統彭斯周五早上再接受新冠病毒檢測,結果是陰性,其發言人指彭斯健康狀況良好。

不少白宮人員周五都已接受檢測,但可能要數天後才得知這次美國權力核心爆發新冠病毒感染的規模,因為病者被感染後,要一段時間才能檢測出來,而白宮的醫療團隊仍在追蹤總統的密切接觸者。

