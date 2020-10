特朗普與妻子梅拉尼婭確診新型肺炎

【有線新聞】

特朗普總統與妻子梅拉尼婭確診新型肺炎,正在隔離接受治療。白宮表示特朗普將如常履行公務,不受病情影響。

特朗普周五凌晨在Twitter宣布,與妻子梅拉尼婭雙雙確診,即時開始隔離與治療,強調定能一同克服。

白宮醫生表示,特朗普與梅拉尼婭情況良好,康復期間留在白宮休養,如常履行公務。

特朗普伉儷確診,相信是其同樣染疫的顧問希克斯有關。

兩夫婦與希克斯,過去數天長時間共處,由上周賓夕法尼亞州造勢活動、到本周俄亥俄州大選辯論,與明尼蘇達州競選集會,希克斯都有隨行。希克斯周三由明尼蘇達回程途中,開始有輕微病徵,翌日確診。

74歲的特朗普抗疫大半年來,多次被質疑漠視專家意見、淡化疫情;現身公開場合時,大多不戴口罩。

他又在沒有科學實證下,聲稱羥氯喹可治療新型肺炎,更一度建議注射消毒劑、或使用紫外光「殺死」病毒。未及疫情緩和,急不及待要求各州重啟經濟活動與舉行大型造勢集會,備受抨擊。

