特朗普與妻子梅拉尼婭確診新型肺炎

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特朗普總統與妻子梅拉尼婭確診新型肺炎，正在隔離接受治療。白宮表示特朗普將如常履行公務，不受病情影響。

特朗普周五凌晨在Twitter宣布，與妻子梅拉尼婭雙雙確診，即時開始隔離與治療，強調定能一同克服。

白宮醫生表示，特朗普與梅拉尼婭情況良好，康復期間留在白宮休養，如常履行公務。

特朗普伉儷確診，相信是其同樣染疫的顧問希克斯有關。

兩夫婦與希克斯，過去數天長時間共處，由上周賓夕法尼亞州造勢活動、到本周俄亥俄州大選辯論，與明尼蘇達州競選集會，希克斯都有隨行。希克斯周三由明尼蘇達回程途中，開始有輕微病徵，翌日確診。

74歲的特朗普抗疫大半年來，多次被質疑漠視專家意見、淡化疫情；現身公開場合時，大多不戴口罩。

他又在沒有科學實證下，聲稱羥氯喹可治療新型肺炎，更一度建議注射消毒劑、或使用紫外光「殺死」病毒。未及疫情緩和，急不及待要求各州重啟經濟活動與舉行大型造勢集會，備受抨擊。

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