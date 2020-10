臨近大選確診染疫 分析指不利特朗普選情

【有線新聞】

距離美國大選僅一個月,特朗普此時確診,分析認為會打擊其選情,不但無法出席拉票活動,亦抵消他一直淡化疫情,試圖將輿論帶到其他議題的努力。

特朗普周四出席競選陣營籌款活動,再赴晚宴。前一天就到明尼蘇達州出席競選集會,密鑼緊鼓的行程隨著他確診新型肺炎馬上叫停。

距離大選僅餘32日這段關鍵時期,因隔離治療未能面對面向民眾拉票,無疑影響選情。有分析指若然特朗普感不適,隨時被質疑應否繼續參選,而就算他沒有病重,確診消息仍然對他不利。

特朗普一直試圖以選舉公正性、暴力抗爭和最高法院大法官人選等議題,蓋過批評他抗疫不力和拖累經濟的輿論。他多次聲稱疫情快將過去,如今他本人確診猶如自打嘴巴。

有本港學者就指未能判斷有多影響大選形勢。梁啟智表示:「一方面可能會有人同情他,但另一方面都可能有人覺得他身體健康上承受不到,會想投第二個人選。哪一個反應較大,我也回答不到,我也不知道。第二場辯論可能是在說不足兩星期後,很難想像他可以趕及康復然後再做,所以之後兩場辯論取消也不見怪。」

美國政府施政會否受影響亦是焦點。有分析員形容總統確診,可能是華府歷來面臨的最危險時刻。指隔離治療令特朗普難以全面履行總統及三軍總司令職務。而他經常沒戴口罩亦可能傳染眾多涉及國家安全的要員,令他們也無法緊守崗位。

根據1947年通過的《總統繼任法》,一旦總統未能履行職務,將由副總統、即彭斯以第一順位接替,然後到眾議院議長佩洛西。

