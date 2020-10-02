特朗普稱改變競選辯論形式等同偏幫拜登

【KTSF 張麗月報導】

第一場總統候選人辯論已經在俄亥俄州克里夫蘭舉行，由於不獲好評，總統辯論委員會計劃改變餘下競選辯論的規則，以避免好像第一場辯論經常插嘴的混亂情況出現，但特朗普總統就表示，他不會容許辯論的形式有任何改變，因為等於偏幫競選對手拜登。

總統候選人辯論還有兩場未舉行，有鑑於在第一場辯論，特朗普總統被批評經常打斷拜登的說話，想壓倒對方，有時甚至出現特朗普和拜登重疊的聲音，根本聽不到兩人講甚麼，因此主辦單位總統辯論委員會計劃改變規則，改變一下辯論的形式，以防止類似的混亂出現，確保辯論有秩序地舉行，例如，如果違規，可以考慮截斷候選人的米高峰。

特朗普競選陣營的首席辯論談判人員Max Miller透露，這個建議是拜登陣營提出，當中建議的改變也包括，總統候選人各自發表開場和總結辯論的陳詞，限制討論的時間等，因此特朗普反對辯論有任何形式的改變，他直指主辦單位偏幫拜登。

白宮發言人引述特朗普說，要有公平的辯論，唯一方法就是改變主持人和改變民主黨籍競選對手。

拜登就表示，辯論的形式有需要改變，希望辯論委員會可以控制他們在不受干擾情況下回答問題。

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