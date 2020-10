特朗普稱改變競選辯論形式等同偏幫拜登

【KTSF 張麗月報導】

第一場總統候選人辯論已經在俄亥俄州克里夫蘭舉行,由於不獲好評,總統辯論委員會計劃改變餘下競選辯論的規則,以避免好像第一場辯論經常插嘴的混亂情況出現,但特朗普總統就表示,他不會容許辯論的形式有任何改變,因為等於偏幫競選對手拜登。

總統候選人辯論還有兩場未舉行,有鑑於在第一場辯論,特朗普總統被批評經常打斷拜登的說話,想壓倒對方,有時甚至出現特朗普和拜登重疊的聲音,根本聽不到兩人講甚麼,因此主辦單位總統辯論委員會計劃改變規則,改變一下辯論的形式,以防止類似的混亂出現,確保辯論有秩序地舉行,例如,如果違規,可以考慮截斷候選人的米高峰。

特朗普競選陣營的首席辯論談判人員Max Miller透露,這個建議是拜登陣營提出,當中建議的改變也包括,總統候選人各自發表開場和總結辯論的陳詞,限制討論的時間等,因此特朗普反對辯論有任何形式的改變,他直指主辦單位偏幫拜登。

白宮發言人引述特朗普說,要有公平的辯論,唯一方法就是改變主持人和改變民主黨籍競選對手。

拜登就表示,辯論的形式有需要改變,希望辯論委員會可以控制他們在不受干擾情況下回答問題。

