白宮表示,特朗普在確診新型肺炎後,會跟從醫生的指示,到Walter Reed國家軍方醫療中心留醫數天。

特朗普周五傍晚已乘直升機離開白宮,到達Walter Reed醫療中心,白宮稱,入院只是為慎重起見,特朗普會在醫院的總統級病房繼續釐行公務,該病房有完善的設備,讓特朗普繼續工作。

白宮稍早透露,特朗普仍感到疲憊,他已注射一種仍在試驗階段中的抗體混合藥物對抗新冠病毒。

