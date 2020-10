【KTSF 黃恩光報導】

舊金山聯合廣場周四下午發生命案,一名非洲裔男子中槍死亡,警方仍在調查案件,斷定誰是疑犯,誰是受害人。

案發地點是Geary街夾Stockton街,警方指出,周四下午5點幾,抵達現場時發現一個男人中槍,送院後傷重死亡。

法醫官辦事處證實死者是一名21歲舊金山居民,警方表示,案發時曾發生口角,而根據警方每日罪案報告,案中疑犯是一名21歲非洲裔男子,而受害人是一個亞裔男人。

有人在社交媒體指出,案件是一宗企圖搶劫案,亞裔事主出於自衛而開槍。

舊金山警方拒絕評論有關消息是否屬實,也不肯回答是不是企圖搶劫,案中沒有人被捕,案件正交由兇殺案調查組處理。

