涉神職人員性侵案訴訟 紐約Rockville教區申請破產保護（視頻）

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受到神職人員性侵案的訴訟影響，位於紐約的羅馬天主教Rockville中心教區周四提出破產保護申請，希望保護教區學校不受影響，但有律師抨擊教會此舉是要避免賠償給性侵受害人。

服務紐約長島地區的羅馬天主教Rockville教區，目前因為神職人員涉及兒童性侵案訴訟而面臨巨大財務壓力，在周四宣布聲請第11章破產保護，教區主教發布這段談話。

教區主教John Barres說：「我們旨在確保所有受神職人員性侵的倖存受害者，不僅是一部分最早提訴的人，都獲應得與公平的賠償，希望能提供一些措施，讓受害人從可怕的被虐經驗中康復。」

自從紐約去年通過《兒童受害者法案》，允許曾在童年受性侵犯的受害人向神職人員及其他成年人提訴。

該教區目前面對超過200宗性侵案訴訟，在巨大的賠償壓力，以及新冠肺炎雙重衝擊下，教堂方面希望能透過破產聲請，保護旗下的學校運作不受影響，不過有律師質疑教會規避賠償。

律師Mitchell Garabedian說：「很多受害人視為教區申請破產，為掩蓋事實的延伸，而透過訴訟和破產法庭，我們便可判斷教區有多少資產，有哪些他們企圖隱匿的資產，還有他們可能有數十億元的保險理賠金。」

律師強調，會確保受害人能得到賠償，至於教區破產後，旗下學校仍照常運作，只是經費會比過去短缺。

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