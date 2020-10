涉神職人員性侵案訴訟 紐約Rockville教區申請破產保護（視頻）

【KTSF】

受到神職人員性侵案的訴訟影響,位於紐約的羅馬天主教Rockville中心教區周四提出破產保護申請,希望保護教區學校不受影響,但有律師抨擊教會此舉是要避免賠償給性侵受害人。

服務紐約長島地區的羅馬天主教Rockville教區,目前因為神職人員涉及兒童性侵案訴訟而面臨巨大財務壓力,在周四宣布聲請第11章破產保護,教區主教發布這段談話。

教區主教John Barres說:「我們旨在確保所有受神職人員性侵的倖存受害者,不僅是一部分最早提訴的人,都獲應得與公平的賠償,希望能提供一些措施,讓受害人從可怕的被虐經驗中康復。」

自從紐約去年通過《兒童受害者法案》,允許曾在童年受性侵犯的受害人向神職人員及其他成年人提訴。

該教區目前面對超過200宗性侵案訴訟,在巨大的賠償壓力,以及新冠肺炎雙重衝擊下,教堂方面希望能透過破產聲請,保護旗下的學校運作不受影響,不過有律師質疑教會規避賠償。

律師Mitchell Garabedian說:「很多受害人視為教區申請破產,為掩蓋事實的延伸,而透過訴訟和破產法庭,我們便可判斷教區有多少資產,有哪些他們企圖隱匿的資產,還有他們可能有數十億元的保險理賠金。」

律師強調,會確保受害人能得到賠償,至於教區破產後,旗下學校仍照常運作,只是經費會比過去短缺。

