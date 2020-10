奧克蘭華埠街坊如何過中秋節 商舖慨嘆生意欠佳（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

周四是中秋節,疫情之下有無影響到民眾過節的氣氛呢?東灣奧克蘭(屋崙)華埠一些街坊會如何過節呢?

有街坊說會在家自己煮飯,也有街坊說,疫情下,沒有甚麼特別節目,也不會與家人吃飯。

另一名市民說, 會同家人食飯,傳統賞下月,吃月餅,但就不會玩燈籠,小朋友都已長大,玩蠟燭的也不安全,因為山火嚴重。

有蔬菜雜貨店老闆表示,今年中秋節生意不理想,疫情期間,出街的人少了,因此消費者也減少了,就算客人多的時候,都不敢給他們入店,因為要求他們要保持6呎距離,至於民眾買菜的種類同平日都差不多,不止是中秋節,老闆表示,今年整體的生意都差。

日新孖結市場老闆池培明說:「無辦法,我們日新市場都開了90多年,幾難都要開下去,否則對街坊不起,自己都不想開但無辦法,希望政府多支持小商業

本台周四走訪奧克蘭華埠,都見到不多商舖擺賣中秋節過節的貨品,只見到一兩間有賣傳統的紙燈籠,同時有賣口罩等的物資,有店主表示,今年月餅和燈籠的銷量同往年差不多,他們都表示入中秋節的貨品少了。

新一日雜貨店老闆陳先生說:「今年入貨都比往年少了,入口商比往年少了兩成,(你覺得是否跟疫情有關?)有,每個商舖都是怕疫情,所以入少了貨

另外他又表示,今年少了公司為職員訂購月餅。

