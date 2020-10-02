奧克蘭華埠街坊如何過中秋節 商舖慨嘆生意欠佳（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

周四是中秋節，疫情之下有無影響到民眾過節的氣氛呢？東灣奧克蘭（屋崙）華埠一些街坊會如何過節呢？

有街坊說會在家自己煮飯，也有街坊說，疫情下，沒有甚麼特別節目，也不會與家人吃飯。

另一名市民說， 會同家人食飯，傳統賞下月，吃月餅，但就不會玩燈籠，小朋友都已長大，玩蠟燭的也不安全，因為山火嚴重。

有蔬菜雜貨店老闆表示，今年中秋節生意不理想，疫情期間，出街的人少了，因此消費者也減少了，就算客人多的時候，都不敢給他們入店，因為要求他們要保持6呎距離，至於民眾買菜的種類同平日都差不多，不止是中秋節，老闆表示，今年整體的生意都差。

日新孖結市場老闆池培明說：「無辦法，我們日新市場都開了90多年，幾難都要開下去，否則對街坊不起，自己都不想開但無辦法，希望政府多支持小商業

本台周四走訪奧克蘭華埠，都見到不多商舖擺賣中秋節過節的貨品，只見到一兩間有賣傳統的紙燈籠，同時有賣口罩等的物資，有店主表示，今年月餅和燈籠的銷量同往年差不多，他們都表示入中秋節的貨品少了。

新一日雜貨店老闆陳先生說：「今年入貨都比往年少了，入口商比往年少了兩成，（你覺得是否跟疫情有關？）有，每個商舖都是怕疫情，所以入少了貨

另外他又表示，今年少了公司為職員訂購月餅。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。