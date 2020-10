北灣Glass山火焚毀最少580幢建築 紐森視察火場

【KTSF 吳宇斌報導】

北灣Glass山火到目前焚燒了超過5.8萬英畝土地,並燒毀了最少580棟建築,只有5%的火勢受控。

北灣山區的紅色火災警告周四下午1點生效,由於風向轉變,加州消防局Cal Fire預計,大火會逼近Calistoga市和附近的Angwin鎮,因此對該區發出強制撤離令。

當局指山火目前正向Angwin鎮東北面一個叫Pope Valley的山谷蔓延,該處已經5個月沒有下雨,並且有70年沒有遭到野火焚燒,一旦起火,灌救工作會很困難。

本地五號電視台報導指,Napa著名城堡酒莊Castello Di Amorosa在山火中遭到破壞,損失上百萬元計的庫存酒,但老闆指幸好主要供應的酒品都安全。

《舊金山紀事報》報導指,因為野火遭到破壞或者完全被焚毀的酒莊超過12個。

加州州長紐森周四與其他官員一起到Napa地區視察災情,他表示,2,100個消防人員正在努力撲滅Glass山火,他們採用的是壓縮火場技術,目前全加州23個活躍的複合山火中,大部分的滅火工作都取得進展,全國各地都有消防人員來加州協助救火。

紐森也透露,對在Napa Sonoma地區目前還在燒的Zogg山火,當局在未來36小時將調動一切可用的消防資源,應對風向的轉變。

與此同時,國家氣象局周四延長紅色火災警告到周六早上6點,而且範圍擴大至東灣1,000英呎以上的山區。

不過國家氣象局也表示,灣區目前正在從乾旱季節轉往雨季,在10月8日到14日,灣區有五成機會下雨。

