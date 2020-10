紐約市公校全面復課 市府耗巨資推檢測計劃

【KTSF 蔡璐陽報導】

紐約市周二開始容許學生返回學校上課,周四是中學復課,市府也推出一項耗費巨資的檢測新冠病毒計劃,以保障師生健康安全。

周四紐約市迎來了最後一波學生返校,目前有超過100萬學生回到了學校,紐約市計劃在接下來的6個月中,每個月為10%到20%的學生和教職工做新冠病毒測試,這個計劃從周四開始實施。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)說:「我們接下來要確保各校每月有嚴格和持續的檢測。」

紐約市長的這項決定,是為了平息教師工會罷工所達成的協議的一部分,在紐約市教育局,有至少79名員工染疫死亡。

這項防疫計劃預計每個月大約要檢測10萬到12萬人,每個檢測花費78到90元,這項措施也超出了其它校區的抗疫標準。

紐約和洛杉磯校區分別是全國第一大和第二大的校區,這兩座城市的首長都表示,常規的病毒檢測規模,需要與其人口比例匹配,而那些曾出現高感染率的地區,也需要推行常規病毒檢測,在疫情剛開始時,很多年長者都感染。

有專家表示,現在新冠狀病毒的傳染性增強,許多兒童和青少年也在學校開放後感染病毒。

根據美國兒科協會周二發表的報告,兒童感染人數佔全國感染人數的一成,這個數量比4月時上升了2%。

另外,聯邦疾控中心(CDC)本周也表示,學齡兒童的感染人數從9月初一些學校開放後開始上升,CDC建議,重開的學校必須加強清潔消毒工作,並保持社交距離,還有要求所有人員遮掩口鼻,但是並沒有要求學校普遍要為學生和教職員工做病毒檢測。

對大部分的人來說,感染病毒後,只有輕微和中度症狀,但有一部分人,尤其是長者和已經患有其它疾病的人群,在感染後可能會出現嚴重甚至是致命的症狀。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。