兩共和黨人宣布確診 曾到白宮出席大法官提名活動

聯邦參議院司法委員會兩名共和黨人Mike Lee和Thom Tillis宣布確診,兩人都有在周末時出席特朗普在白宮玫瑰園,宣布提名大法官人選的活動。

猶他州參議員Lee在社交網上公佈消息,他說自己在周四接受檢測,然後周五早上得知結果是陽性,他將會繼續自我隔離多10天。

Lee周六出席特朗普提名Amy Coney Barrett出任最高法院大法官的活動,他當日沒有戴口罩,而且有和在場人士擁抱。

另外,北卡競選連任的參議員Thom Tillis也在晚上發表聲明說,自己檢測結果呈陽性,他將會在家隔離10天。

Tillis說自己近月來已經經常檢測,在周六也有檢測,並呈陰性,不過周四晚的結果就是陽性。

Tillis平常都有戴口罩,他周六出席白宮的宣布提名活動時也有戴口罩,出席當日活動的人,包括多名政府高官和國會議員等,大部分人都沒有戴口罩和保持社交距離。

參與當日活動的人當中,包括特朗普在內,已有至少5人確診。

