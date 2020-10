法官發禁制令阻移民局調漲入籍費用

【KTSF】

本台報導過,公民及移民服務局本來從周五起大幅提高多項申請費用,包括入籍費用,不過 一名聯邦法官發出臨時禁制令,即是移民與入籍費用暫時不變。

根據公民及移民服務局的計劃,本來在周五開始,申請入籍的費用會由640元增至1,170元,原本免費的庇護申請將收取50元費用。

多個移民權益組織就加價計劃告上法庭,聯邦法官周三頒布臨時禁制令,在訴訟期間,聯邦政府不可以加價。

舊金山市府與市內非牟利機構設有協助移民申請入籍成為公民的服務,當局呼籲合資格入籍的人士盡快辦理手續。

有意申請入籍而需要求助的人士,可致電中文熱線,電話:(415) 295-5894,留下姓名以及聯絡方法,會有職員回覆大家的問題。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。